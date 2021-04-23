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CHP İstanbul’dan 23 Nisan paylaşımı: Saray'ın vesayetine son vereceğiz

23 Nisan 2021 11:31

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda video mesaj yayımladı. 

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne dair haberlere yer verilen videoda, “Saray’ın vesayetine son vereceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Yeniden Güçlü Meclis, katılımcı, çoğulcu, demokratik” ifadeleri kullanıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, "Gazi Meclisimizin kuruluşunun 101. yılında geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda demokratik, katılımcı ve adil bir yönetim anlayışı ile güçlü bir meclisin sözünü veriyoruz!" düşüncesini dile getirdi.

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