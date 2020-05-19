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Canan Kaftancıoğlu, 19 Mayıs mesajını gençlerin sınav gündemiyle verdi

19 Mayıs 2020 15:17

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir reklam filmi yayınladı. 'Bir Umutla Başlar' sloganıyla yayınlanan videoda AKP iktidarı döneminde sürekli değişen eğitim sistemleri, YKS tarihinin iki kez değiştirilmesi, artan işsizlik rakamları gibi gençlerin sorunları ön plana çıkıyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından ‘’Bir Umutla Başlar’’ adıyla bir reklam filmi yayınladı. Sosyal medya platformu Twitter’da #BirUmutlaBaşlar etiketiyle paylaşılan reklam filmi kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da reklam filmini kişisel sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: “Genç kardeşim; yokluğa, yoksulluğa, eşitsizliğe, sistemsizliğe, adaletsizliğe karşı senin sesinde, sözünde ve gözlerinde umut var. Birlikte kuracağımız mutlu yarınlar için sen yeter ki umut et. Çünkü 101 yıl önce olduğu gibi güzel bir gelecek daima bir umutla başlar

CHP İstanbul’un hazırladığı video filmde gençlerin hayatlarını karartan eğitim ve sınav sistemlerindeki değişiklikler çarpıcı bir şekilde anlatılırken siyasi iktidarın artan genç işsizliği karşısındaki kayıtsızlığı da vurgulandı. Özellikle son 1 aylık süreçte YKS tarihinin iki kez değiştirilmesi nedeniyle öğrencilerin yaşadığı mağduriyetin öne çıktığı reklam filminin bir bölümünde CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu gençlere seslendi. Türkiye’de gençlerin yaşadığı sorunlara ve artan gelecek kaygılarına rağmen umudun öneminin vurgulandığı reklam filmi, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesinin ilk adımını atan Mustafa Kemal Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nda yer verdiği ‘’Daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız’’ sözleri ile sona eriyor.

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