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CHP İlçe Başkanlığı '128 milyar dolar nerede?' afişini sökmeye gelen vinci böyle karşıladı: Veremem, pankartlar pahalı biz de para yok

16 Nisan 2021 10:22

CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı'na '128 milyar dolar nerede?' afişini sökmek için vinç gönderildi. İlçe Başkanlığı'nda bulunan bir kişi ise pankartı sökmek için vinç merdiveni ile yukarı çıkan görevliye "Vermem, bizde para yok. Pankartlar pahalı, yaptırması etmesi" şeklinde seslenerek pankartı söktü. 

CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı, o anların görüntüsünü Twitter'dan "İlçe Büromuza ansızın bir misafirimiz geldi. Çay var dedik ama o ben pankartı alacağım dedi. Doğal olarak vermedik." ifadeleriyle paylaştı. 

CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı128 milyar dolar nerede?üafişverememvideo

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