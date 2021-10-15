CHP İBB Sözcüsü Tarık Balyalı, TÜGVA'nın Florya'daki yurt binasının “hikayesini” anlattı: İbretlik bir örnek

İstabul Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB Meclisi'nde tartışmalara neden olan TÜGVA hakkında konuşarak TÜGVA'nın Florya'daki yurt binasına ait dosyayı açıkladı.

Balyalı, 15 Temmuz darbe girişiminden önce 2015 yılında, Florya Araştırma İlim Kültür Hizmet Derneği'nin Diyanet'e tahsis edilmiş bir yerin kendilerine tahsis edilmesi için İBB'ye başvurduğunu, İBB'nin de taşınmazın Diyanet'ten alınması için yazı gönderdiğini söyledi.

Balyalı, "Mülkiyet İBB'ye ait değil, Maliye Hazinesi'ne ait. Burayı Diyanet'e cami yapılması için tahsis etmiş. Sonra darbe girişimi gerçekleşmiş. Sonra ilgili Florya Araştırma İlim Kültür Hizmet Derneği kapatılmış. Sonra bu dernek dava ile tekrar açılmış, ancak burası o derneğe tahsis edilmemiş çünkü İBB'ye ait değil" dedi.

Burada inşa edilen yurt binasına İBB'nin 15 milyon lira harcadığını söyleyen Balyalı, "2016-17 kayıtlarına göre 15 milyon dışında bir takım tefrişat malzemeleri bedelinin de İBB tarafından karşılandığı bir şekilde TÜGVA'ya tahsis edilmiş. Oysa belediyeden geçen böyle bir tahsis kararı da bulunmuyor. Tamamen hukuka aykırı bir biçimde Maliye Hazinesinin elinde bulunan bir arsadaki yurt binası bütün masrafları karşılanarak TÜGVA'ya teslim edilmiş" diye konuştu.

Balyalı, söz konusu Meclis konuşmasını "Florya’da yapılan yurt binasının “hikayesini” bir de böyle dinlemenizi tavsiye ederim. Geçmiş dönemlerde işlerin nasıl yürütüldüğüne ibretlik bir örnek olması açısından çok önemli" notuyla paylaştı.