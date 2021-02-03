CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve milletvekilleri ile birlikte Uşak'ta esnafın sorunlarını dinlerken bir anahtarcı esnaf, yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle intihar etti.

T24'e olayla ilgili bilgiler veren Öztunç, "Not bırakmış, 'ekonomik sorunlarım var, dayanamıyorum artık. Aynaya bakamıyorum' diye" ifadelerini kullandı.