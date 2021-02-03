Olayı tweet'inde de anlatan Öztunç, "Esnafımız geçinemediğini, ekonomik kriz nedeniyle sıkıntı yaşadığını anlatan notu bırakarak hayatına kıydı. 'Esnafın durumu iyi' diyen Erdoğan’a duyurulur" diye yazdı.
CHP Heyeti, Uşak'ta esnaf ziyareti yaptığı sırada, Reşat Keskin isminli bir esnafın intihar haberini aldı. Anahtarcılık yapan esnafın ekonomik sorunlarını anlattığı notu bırakarak iş yerinde intihar ettiği belirtildi.
Bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da bölgeye giderek bilgi aldı.
Öztunç, sosyal medya hesabından, "Uşak’ta esnaf ziyareti yaptığımız sırada bir anahtarcı esnafımız ekonomik kriz nedeniyle intihar etti. Esnafımız geçinemediğini, ekonomik kriz nedeniyle sıkıntı yaşadığını anlatan notu bırakarak hayatına kıydı. 'Esnafın durumu iyi' diyen Erdoğan’a duyurulur" paylaşımı yaptı.