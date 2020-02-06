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CHP heyeti Bahçesaray'da: İncelemelerimizden sonra bir rapor hazırlayacağız

06 Şubat 2020 15:53

CHP, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ faciası sonrası bölgeye bir heyet göndererek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında hayatını kaybedenlerin cenazelerine de katılan heyet, incelemeler sonrası bir rapor hazırlayacak. 

Adana Miiletvekili Burhanettin Bulut, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın yer aldığı CHP heyeti Bahçesaray’daki çığ felaketinde hayatını kaybeden şehitlerin cenaze törenine katıldı. CHP'li Tekin Bingöl başkanlığında felaket bölgesinde incelemeler yapan heyet, cenaze töreninin ardından, yaralıları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Adana Miiletvekili Burhanettin Bulut, incelemelere ilişkin, "Van'da her kesimden bir ağıt yükselmiş durumda. Burada ihmaller var mı siyasetin eksiği var mı elbette bunlar tartışılacak Meclis'te dile getireceğiz. Eksiklikleri tespit edip daha sonra mutlaka bunu bir rapor halinde sunacağız" dedi.

ETİKETLER

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