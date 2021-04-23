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CHP: Her çocuğun yüzünün güldüğü, kalbinin sevgiyle ısındığı bir Türkiye'nin sözünü veriyoruz

23 Nisan 2021 11:39

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, "Her çocuğun yüzünün güldüğü, kalbinin sevgiyle ısındığı bir Türkiye'nin sözünü veriyoruz" mesajını paylaştı. 

CHP'den paylaşılan video, "Aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, her çocuğun yüzünün güldüğü, kalbinin sevgiyle ısındığı bir Türkiye'nin sözünü veriyoruz." notuyla paylaşıldı. 

Videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim çocuklarımıza karşı bir borcumuz var. Daha güçlü, daha özgür, daha zengin bir Türkiye’yi onlara bırakmalıyız. Çünkü biliyoruz ki özgür ve eşit bir gelecek, özgürce yetişen nesillerle mümkündür. Geleceğimiz, umudumuz olan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, bu güzel günün aydınlık günlerin müjdecisi olmasını diliyorum." ifadesini kullandı. 

 
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