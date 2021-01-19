CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Erken seçim olacağını Erdoğan da şüphesiz biliyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Erdoğan erken seçimi ilan ediyor araya 2023 tarihini sıkıştırıyor. Erken seçim olacağını Erdoğan da şüphesiz biliyor" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. “Daha dün bir genel başkan ve üç gazeteci, Cumhur İttifakı paydaşı tarafından tehdit edildi. Daha bugün soruşturmayı yürüten savcı, Cumhur İttifakı’na mensup bir milletvekili tarafından tehdit edildi. Hukuk reformundan anladıkları bu. Tehdit, basınç, devletin kolluk kuvvetine yaptıramadığını mafyaya yaptırma. Erdoğan sessizliğini neden korur? Ekranlara çıkıp, ‘Bunları kabul edemeyiz’ niye demezsin” diye sordu.

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili gelen soruya Altay, “Erdoğan erken seçimi ilan ediyor araya 2023 tarihini sıkıştırıyor. Erken seçim olacağını Erdoğan da şüphesiz biliyor. Seçim lafını en çok telaffuz eden ne Meral Akşener ne Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Türkiye’de 2020 başından beri 'seçim' lafını en çok telaffuz eden Recep Tayyip Erdoğan’dır. Üç yıl sonra yapılacak seçim için örgütlere seçim talimatı verilmez, ‘seçim geliyor’ denilmez. Daha üç yıl var güya” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Altay’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Meclis başkanı bizi teyit etmiştir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olmadığı açıklamalarına ilişkin gelen soruya Altay, “Anayasa’yı biz de okuyoruz, kekeme değiliz. Okur yazarız. Sayın Meclis Başkanı, Anayasa’nın 103. Maddesindeki yemin metnini okuyup sonra Erdoğan’ın yaptıklarına bakıp bu Allah katında da millet katında da vicdan katında da caiz mi değil mi buna bir cevap vermesi… Etmeseydin o yemini. Anayasa’yı değiştirdiğiniz, yemin metnini değiştirmediniz. Meclis Başkanı bizi teyit etmiştir. Biz Erdoğan’ın partili, taraflı, partizan bir cumhurbaşkanı olduğunu bunu da milleti böldüğünü söylüyoruz” dedi.

"Seçimi en çok telaffuz eden ne Akşener ne Kılıçdaroğlu"

Erken seçim tartışması için Altay, “Bir şeyi gözünüzden kaçırıyorsunuz. Parti kongrelerine bağlanıyor. 2020 ortalarından beri Erdoğan, ‘2023 seçimlerine hazır mısınız’, ‘önümüzdeki 2023 seçimlerinde aman çok çalışın’ diyen kim? Erdoğan erken seçimi ilan ediyor araya 2023 tarihini sıkıştırıyor. Erken seçim olacağını Erdoğan da şüphesiz biliyor. Seçim lafını en çok telaffuz eden ne Meral Akşener ne Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Türkiye’de 2020 başından beri ‘seçim lafını en çok telaffuz eden Recep Tayyip Erdoğan’dır. Üç yıl sonra yapılacak seçim için örgütlere seçim talimatı verilmez seçim geliyor denilmez. Daha üç yıl var güya” diye yanıtladı.

Cumhur İttifakı ve Millet İttfakı’nın geleceği hakkındaki soruya Altay, “Biz Sayın Devlet Bahçeli’nin Erdoğan ile ilgili söylediklerini biliyoruz. Bahçeli’nin bir gün Erdoğan hakkında geçmişte söylediklerinin söylemeyeceğinin garantisi yok. Millet İttifakı’nın millet nezdinde her gün itibar kazandığını görmek beni çok mutlu ediyor” dedi.

"Bahçeli aba altından sopa gösteriyor"

Bahçeli’nin saldırılara ilişkin açıklaması için de Altay, “Aba altından sopa gösteriyor. Biz yapmadık ama bizim camiada deli çoktur demek suretiyle emir vermesek de didişenlere gereğini yapar, yapmalıdır camia diye algılanmıştır. Böyle değilse her iki sayın genel başkan da kamuoyu karşısına çıksınlar şiddetle kınadıklarını paylaşsınlar” dedi.