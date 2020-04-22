CHP Grup Başkanvekili Altay'dan Erdoğan'a: 'Sende Ekrem İmamoğlu sendromu oluşmuş; bir an önce kurtulmalısın!'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımız da yenilenen İstanbul seçimlerinden beri bir Ekrem İmamoğlu sendromu oluşmuş. Ekrem İmamoğlu paranoyasından, sendromundan da bir an önce kurtulmalısın. İmamoğlu 5 yıl İstanbul halkına hizmet edecek. Sen engellesen de edecek engellemesen de edecek” dedi.

Altay, "Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı’nın, Sayın Ekrem İmamoğlu’ndan, Sayın Zeydan Karalar’dan ve Sayın Vahap Seçer’den özür dilemesi lazımdır. Bu arkadaşlarımız devlete sırtını dönmüş değildir. Bu 3 belediye başkanımızı terör örgütlerine ve liderlerine benzettiğin için bir an önce çık 'kastımı aştım' de. Neden biliyor musun? Ne Ekrem İmamoğlu, ne Zeydan Karalar, ne Vahap Seçer, Abdullah Öcalan ile Fettullah Gülen ile herhangi bir temas içinde bulunmadı, onlarla oturup görüşmedi" diye konuştu.

Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İnfaz Yasasını Anayasa Mahkemesine götürmelerine ilişkin, “Kabul edilen kanun teklifinin kimi maddeleri af niteliği taşıdığı için beşte üç çoğunlukla TBMM Genel Kurulu’nda hem o maddenin kendisinin oylamasında beşte üç hem de tümünün oylamasında beşte üç bulunmadığı için orta yerde Anayasa ve TBMM İçtüzüğünün açık ihlali vardır” dedi.

Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip Koronavirüs konusundaki açıklamalarını da hatırlatarak şöyle dedi:

“Sayın Cumhurbaşkanı salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz açıklamasıyla beni bir kere daha şok etti. Pikten önce yatay seviye olmaz. Bilim Kurulu da daha pik yapmadık diyor. Toplumu rehavete sevk etmeyeceksin, toplumda paniğe yol açmayacaksın Sayın Cumhurbaşkanı. Bilim Kurulu’ndan böyle bir açıklama gelmeden yatay seyir demek toplumu rehavete sevk etmektir. Sen şimdi Bilim Kurulu’nda öyle somut bir görüş almadan siyaseten caka satayım, puan toplayım diye yatay seyre geçtiğimizi görüyoruz dersen olmaz. Yeni 10 Nisan vakalarına yol açarsın. Burada bir yataylık yoktur, dikeylik devam ediyordur."

Altan'ın şunları söyledi;

Bahçeli'nin açıklamaklarını hatırlattı

"Cumhur İttifakına mensup bir siyasi parti Genel Başkanımızın krizden nemalanan siyasi rant isteyen, bekleyen pusuda yatan insanlar ve partiler olduğu açıklaması talihsiz bir açıklamadır, yakışıksız bir açıklamadır. Ben buradan kendisine söylüyorum, bu krizden kim siyasi rant umuyorsa şeytandır, alçaktır, ahlaksızdır."

“Savcılar işin tadını kaçırdı”

"Savcılar işin tadını kaçırdı. Yargının yürütmenin vesayeti ve baskısı altında daha ne kadar görev yapabileceğini ve daha ne kadar inandırıcı olabileceğini çok merak ediyorum. Üsküdar İlçe Başkanımıza ki Sayın Fahrettin Altun’un mülkine evine yönelik adamın şöyle bir bakışı yokken troller, yandaş medya, kimi yandaşlar ve AK Parti kurmayları tarafından bu işin üstüne bu kadar balıklama atlanmasını da AK Parti’nin ve Sayın Erdoğan’ın vicdanına bırakıyorum. Üsküdar İlçe Başkanımız görevini yapmıştır.”