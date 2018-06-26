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CHP Genel Merkezi'nde oturma eylemi

26 Haziran 2018 15:38

CHP Genel Merkezi önünde partinin Denizli Gençlik Teşkilatı'ndan 5 genç, parti içinde adalet istediklerini belirterek 24 saat süreli oturma eylemi başlattı. Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere CHP Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Kemal KIlıçdaroğlu başkanlığında saat 11.00'de toplandı. CHP Denizli Gençlik Teşkilatı'ndan 5 kişi, sabah saat 10.00'da genel merkez önünde 24 saat süreli oturma eylemi başlattı. Gençler, 'Parti içerisinde de adalet', 'Açıklama istiyoruz Sayın Genel Başkan', '24 saat oturma eylemi' ve 'Artık tamam' yazılı dövizler açtı.

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