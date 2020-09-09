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CHP genel başkanlarının sesinden 97. yıl videosu

Videonun arka fonunda İzmir Marşı duyuldu

09 Eylül 2020 15:48

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kolları, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü için hazırladıkları videoda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Bülent Ecevit, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun sesinden parçalar yayınladı. 
 
Videoda CHP'nin kurucusu Atatürk'ün yanı sıra eski genel başkanlar Bülent Ecevit, Altan Öymen ve Deniz Baykal'ın konuşmalarına yer verildi. Videonun sonunda partinin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması yer aldı. Arka fonda İzmir Marşı duyuldu.  
 
 
 

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