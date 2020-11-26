CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şebnem Korur Fincancı'yla görüştü: TTB'nin doğru söylediği ve kimin suçlu olduğu ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyeti ile görüştü. Görüşmede CHP lideri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aylar sonra açıkladığı vaka sayılarına atfen "TTB'nin doğru söylediği ve kimin suçlu olduğu ortaya çıktı" dedi.

Sağlık Bakanı dün vaka sayısının 28 bin 351 olduğunu açıklamıştı. Bakan Koca, PCR testi pozitif çıkan herkesin vaka olarak açıklanacağını söylemişti.

Konu bugün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyetin görüşmesinde de gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu görüşmede "Biz hekimlerin söylediğine güveniyoruz. Çünkü işin başında, suyun başında, hastanın başında bekleyen sağlık çalışanı, hekimler. Olayın bizzat yüzde yüz tanığı olan hekimler. Şimdi olayın tanığı olanı dinlemiyoruz veya onun söyledikleri doğru değil diyoruz, olayın hiç tanığı olmayan kişilerin söylemleri doğru kabul ediliyor. Bu siyaseten de, ahlaken de doğru bir şey değil yani. Kimin suçlu olduğu çıktı ortaya. Türk Tabipleri Birliği’nin doğru söylediği, doğru söyleyeni de eğer suçlu kabul edeceksek kimin suçlu olduğu çıktı ortaya" diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi Üyeleri görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Fincancı, artan vaka sayılarına ilişkin, "Biz bunun hala önlenebilir olduğunu söylüyoruz. En 2 hafta tercihen 4 haftalık kapatma ile düşüş yaşanır" ifadesini kullandı.

Fincancı'nın açıklamaları şöyle:

"Dün hep beraber izledik. Gerçeklerin bir biçimde ortaya çıkma huyu var. Biz Türk Tabipleri Birliği olarak başından beri haklı olduğumuzu söyledik. Keşke olmasaydık. Keşke bu kadar insanımız ölmeseydi. Bu kadar hastamız olmasaydı ve bu kadar sağlık çalışanını yitirmeseydik. Biz bunun hala önlenebilir olduğunu söylüyoruz. Toplu hareketliliğin kısıtlanması, toplu bulunan alanların kapatılması, zorunlu üretim dışında üretimin mutlaka durması ve bunun en az 2 hafta tercihen 4 hafta olması. 4 hafta hızı düşürebilmek için ideal olanıdır."