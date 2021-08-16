CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Türkiye Amerika ya da Avrupa’nın toplama kampı değildir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,“Bir mutabakat var ortada. Amerikan başkanıyla Biden’le. Bu mutabakatı kabul etmediğimizi, Türkiye’nin bir mülteci kampı olmadığını duyurmak istiyoruz” dedi. Ağbaba, Afganistan’daki Türk askerlerinin tahliye edilmesi gerektiğini de söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün Türkiye Emekliler Derneği Malatya Şubesi ziyaretinde ülke gündemiyle ilgili konuştu. Ağbaba şunları söyledi:

"Bizim askerimiz ve polisimiz Amerikan askerinden daha değersiz değildir"

“Amerika, İngiltere büyük devletler kendi askerlerinin, kendi polislerinin burnu kanamaması için tahliye yapıyorlar. Bizim de Genel Başkanımız söyledi. Buradan çağrı yapıyoruz. Bir askerimizin bir polisimizin burnu kanamaması için; derhal acil olarak oradan tahliye edilmesi gerekiyor. Taliban’la karşı karşıya gelmemeli bizim askerimiz, polisimiz. Bizim askerimiz ve polisimiz Amerikan askerinden daha değersiz değildir.

"Mademki bu sorun dünyanın sorunu sorumluluğu da bütün dünya ülkelerinin alması lazım"

Sayın Cumhurbaşkanı 11 Ağustos’ta ‘Göç dalgası yok’ diyordu. Dört gün sonra ‘ülkemizde yoğun bir Afgan göç dalgası var’ deniliyor. Bunun geliş sebebini anlamak lazım. Bir Afganlı mülteci 2900 kilometre yol yaparak Türkiye’ye geliyorsa, bunun da bir anlamı olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bir mutabakat var ortada. Amerikan başkanıyla Biden’le. Bu mutabakatı kabul etmediğimizi, Türkiye’nin bir mülteci kampı olmadığını duyurmak istiyoruz. Afgan, Suriyeli mülteciler Türkiye’ye kalmak için gelmiyorlar. Avrupa’ya gitmek için geliyorlar. Mademki bu sorun dünyanın sorunu sorumluluğu da bütün dünya ülkelerinin alması lazım. Beyefendinin söylediği gibi ‘Ben finansı iyi yönetirim…’ parayla çözülecek bir mesele de değildir bu. Kapalı kapılar ardında anlaşma yaparak, Türkiye’nin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini, ülkenin bekasını kimse tehlikeye atamaz. Türkiye Amerika ya da Avrupa’nın toplama kampı değildir.”