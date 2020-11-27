CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Malatya'daki depreme böyle yakalandı

27 Kasım 2020 12:01
Malatya'nın Pötürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme, Doğanşehir İlçe Başkanlığı'ndaki toplantıdaki konuşması sırasında yakalanan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve partililerin tepkileri kameralara yansıdı.
Toplantı sosyal medya üzerinden canlı yayınlandığı sırada yaşanan deprem üzerine Ağbaba'nın, "Deprem oldu vallahi. Devam edelim mi? Vallahi sallanıyoruz yahu. Canlı yayında depremi yaşıyoruz" dediği görüldü.
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