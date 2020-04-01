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CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'ın yolu polis tarafından kesildi

01 Nisan 2020 18:27

Bursa Yenişehir ilçesi Barcınlı ve Kirazlıyayla'da bulunan Lübnanlı maden şirketi Meyra'nın çinko ve bakır çıkarmaya başlaması üzerine bölgeye hareket eden CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın yolu emniyet güçleri tarafından kesildi.

Emniyet güçleri tarafından yolu kesilen ve maden şirketinin faaliyet yaptığı köye getirilen giriş yasağının 'Koronavirüs önlemi' olmadığını söyleyen Sarıbal, ''Bu önlemler Koronavirüs önlemleri değil. Bir maden şirketinin rahat çalışması için alınmış önlemler. AKP iktidarı için rant her şeyden önemli' dedi.

Sarıbal, hükûmetin Koronavirüs karşısında vatandaşı değil, rant ve çıkarı düşündüğünü vurguladı. 

Orhan Sarıbal şu ifadeleri kullandı:

''Bursa Yenişehir İlçesi Barcınlı ve Kirazlıyayla Köylerinin yolları emniyet görevlileri tarafından kesilmiş durumda. Ama bu önlemler koronavirüs önlemleri değil. Bir maden şirketinin rahat çalışması için alınmış önlemler. AKP iktidarı için rant her şeyden önemli.''

 

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