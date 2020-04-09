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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan paylaştı: 'Yönetilemeyen ülkemde maskenin inanılmaz dönüşü; PTT, e-Devlet, eczane'

09 Nisan 2020 16:07

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs günlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak olan maskenin tedarik kanallarının nasıl değiştiğini anlatan bir video paylaştı. 

Özkan, CHP Milletvekili, Prof. Dr. Gaye Usluer'in dediği 'Maskeler vatandaşa eczanelerden dağıtılsın' önerisini, 'trollerin' 'Eczanelerde kuyruklar oluşsun' diyorsun yani' gibi söylemlerle eleştirmesini, maskelerin önce PTT'den başvuru yapılacak denip daha sonra e-Devlet'ten başvuru yapılacak PTT dağıtacak ve son olarak da İstanbul Eczacı Odası'nın Sağlık Bakanlığı'yla görüşmesi sonrasında maskelerin eczaneden dağıtılması kararını bir video ile tiye aldı. 

Videoda Gaye Usluer'in 'Maskeler vatandaşa eczanelerden dağıtılsın' önerisini eleştiren bazı gazetecilerin, Twitter hesaplarının, AKP'ye yakın isimlerin attığı tweetler gösterildi. 

Videonun arka fonunda Tarkan'dan 'Dön Bebeğim' şarkısı duyuldu.

Özkan paylaşıma, "Önce: PTT'den başvuru yapılacak, sonra; e-Devlet'ten yapılacak PTT dağıtacak. 

"Şimdi; 'eczaneden alınacak. Önce; haftada ücretsiz 5 maske verilecek. Sonra:10 günde 5 maske verilecek"

"Önce; maske ücretsiz. Sonra; satacağız. Şimdi; ücretsiz" notlarını düştü. 

Usluer karar üzerine şu tweeti attı; 

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