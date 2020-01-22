CHP Genel Başkan yardımcısı Özkan'dan Erdoğan'a yanıt: Biri 'FETÖ'nün siyasi ayağı CHP'de' mi demişti

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a FETÖ darbesini araştıracak komisyonun başkanı AKP'li Reşat Petek’in, FETÖ’yü öven sözlerinin yer aldığı bir video ile yanıt verdi.

FETÖ darbesini araştıracak komisyonun başkanı AKP'li Reşat Petek’in, FETÖ’ye ilişkin sözlerinin yer aldığı bir video paylaşan Özkan şunları yazdı:

“Bu sözleri söyleyen kişi TBMM'de, FETÖ darbesini araştıracak komisyonun başkanı AKP'li Reşat Petek. Biri FETÖ'nün siyasi ayağı CHP'de mi demişti?

-Yargı, Cemaat'in emrinde değil

-Gülen'i bitirme planı hazırlayanlar mahkum oldu

-AKP-Cemaat birbirine düşerse dış güçler sevinir”

Ne olmuştu?

Erdoğan, Berlin dönüşünde medya mensuplarıyla bir söyleşide, “CHP ‘FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın komisyonu’ önergesi verdi. AKP ve MHP karşı durdu. Sayın Bahçeli ‘Hakim değiliz, savcı değiliz. Meclis’te araştırılması doğru değil. Bunun yerine sözde ‘Yurtta Sulh Konseyi’ araştırılsın’ dedi. Siz ne diyorsunuz buna?” sorusuna "Sen iddia sahibi olduğuna göre bir defa bu iddianı ispatlamakla mükellefsin. İspatla bunu. Parlamentonun içinde veya herhangi siyasi partide, AK Parti’de, MHP’de bu tür adamlar mı var? Hadi ispatla. Eğer ispatlayamıyorsan demek ki bunlar sende... Ya CHP içinde var, ya İP’te var, ya HDP’de var. Çıkar o zaman sen bunları, ispat et. Bunu ispatlayamayan bu parti parlamentonun tamamını zan altına almak için böyle bir yola başvurdu. Daha geçenlerde Urla Belediye Başkanı’nın FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı. Şu anda ne oldu? Tutuklu içeride. Mahkemesi devam ediyor” yanıtını vermişti.