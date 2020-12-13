CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'den Twitch yayıncısına sürpriz telefon

13 Aralık 2020 16:40
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel twitch yayınında, yayıncıya sürpriz yaptı. Purplebixi adlı twitch kanalının canlı yayınında kanal sahibini arayan Adıgüzel, twitch üzerinden gençlerle buluşma kararı aldı.
CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yaptılan paylaşımda ”Onursal Adıgüzel twicht yayınını bastı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili @onursaladiguzel 20 Aralık pazar günü saat 20’de @purplebixi twitch kanalında.” denildi.
© Tüm hakları saklıdır.