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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Osman Kavala'yı ziyaret etti: En çok üzüldüğü şey hukuktaki yozlaşma

"Tüm vatandaşlarımızın hak, hukuk, adalet mücadelelerini vermeye devam edeceğiz"

13 Kasım 2020 15:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 3 yıldır tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'yı ziyaret etti. 

Kavala'nın moralinin yüksek olduğunu belirten Karaca, Kavala'nın, kendisini en çok üzen şeyin, hukuk ve yargıdaki yozlaşma olduğunu dile getirdiğini söyledi. 

Cezaevi önünde açıklama yapan Karaca, "Biz kendisi gibi cezaevinde hukuksuz bir biçimde alıkonulan tüm vatandaşlarımızın hak, hukuk, adalet mücadelelerini vermeye devam edeceğiz" dedi. 

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Gülizar Biçer KaracaOsman KavalaCHP Genel Başkan Yardımcısıziyaretsilivri cezaevi

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