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CHP Gençlik Kolları'ndan ÖSYM binası önünde robotlu, alkışlı 'YKS' protestosu

08 Mayıs 2020 18:06

CHP Gençlik Kolları, yeni tip Koronavirüs salgını gerekçesiyle ertelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) öne çekilmesi nedeniyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) önünde önceki gün (7 Mayıs) robotlu, alkışlı protesto düzenledi.

YKS, Covid-19 salgını nedeniyle önce temmuz ayına ertelenmiş, ardından bir ay öne alınarak, haziran ayında yapılacağı açıklanmıştı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz ve CHP Gençlik Kolları üyeleri, sosyal mesafeye uyarak ve maske kullanarak, ÖSYM Başkanlığı önünde kararı protesto etti.

Burada konuşan Yılmaz, sınavın çalışan ve dikkatli olan öğrencilerin değil, bundan sonraki süreçte psikolojisi iyi olanlar için yapılacağını belirtti. Yılmaz, “2.5 milyon yerli ve milli öğrencinin karşısında, Antalya’ya turist gelecek diye sınavın erkene çekilmesini protesto ediyoruz” dedi. Sınavın 30 dakika uzatılması ve puanın düşürülmesini de protesto ettiklerini kaydeden Yılmaz, eğitimlerin sınava ilişkin alınan karara dahil edilmediğini aktardı. Yılmaz, gençlerin robotlaştırılmak istediğini söylerken, alana öğrencileri temsilen robot maketi getirildi. Robotun ağzından ise şu ifadeler kaydedildi:

“Planlanıp, düşünülmeden alınan bu karar, memleketin geleceği olan yüz binlerce gencin mağduriyetine yol açmıştır. Baraj puanını düşürmek, bir tür ilüzyon gösterisinden farksızdır. Kararın eğitimcilerden uzak bir şekilde alındığı ve yine sorunun tek bir adamın karar vermesinden kaynaklandığı çok açıktır.” 

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