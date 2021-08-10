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CHP Gençlik Kolları'ndan Kılıçdaroğlu videosu: 'Gençlerin demokrat amcası'

CHP Gençlik Kolları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için bir video hazırladı

10 Ağustos 2021 13:41

CHP Gençlik Kolları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için bir video hazırladı. Videoda Kılıçdaroğlu'nun gençlerle ilgili ifadelerine yer verilirken, CHP liderinin Twitter hesabına kendisi için 'Gençlerin demokrat amcası' ifadesini neden yazdığını açıkladığı anlar da yer aldı. 

CHP Gençlik Kolları'nın resmi sosyal hesabından paylaşılan videoya, ''Sizlerin hayalleri, bizim hedefimizdir. Çünkü ben sizleri çok seviyorum.” Gençlerin Demokrat Amcası'' notu düşüldü. 

 

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