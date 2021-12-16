CHP Gençlik Kolları’ndan AKP göndermeli '15 günde neler oldu' videosu

CHP İstanbul Gençlik Kolları, resmi Twitter hesabı üzerinden AKP‘nin paylaştığı “15 günde neler oldu?” videosunu alıntılayarak karşı bir video ile yanıt verdi. İstanbul Gençlik Kolları’nın paylaştığı videoda ekonomik kriz ve artan fiyat artışlarına yer verildi.

AKP’nin Twitter hesabından paylaştığı ve toplu açılış törenlerinin yer aldığı “Son 15 günde neler oldu?” videosuna CHP İstanbul Gençlik Kolları’ndan göndermeli yanıt geldi. “Son 15 günde gerçekten neler oldu?” başlıklı videoda iktidarın son günlerdeki politikaları, ekonomik kriz ve bunun yol açtığı fiyat artışlarına ağırlıkla yer verildi.

Paylaşılan videoda Türkiye Katar görüşmesine göndermeler yapılırken, göreve geçtiğimiz haftalarda başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile FETÖ terör örgütünin lideri Fethullah Gülen arasında çekilmiş fotoğraf da yer aldı. Videonun son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Geliyor gelmekte olan” sözleri ile bitmesi ise gözlerden kaçmadı.