CHP Gençlik Kolları Başkanı: Gençlik CHP'yi de yaşlı buluyor

Seçimlerde 6 milyondan fazla genç ilk kez oy kullanacak. Siyasi partilerin gözü genç seçmende.

Candan Yıldız'ın sorularını yanıtlayan CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, gençliğin CHP'yi genç bulmadığını söyledi.



Yüzüncü yaşını kutlayacak CHP'ye dair algının değişmesi için sahada daha da görünür olmaya çalıştıklarını ifade eden Killik, "Yavaş yavaş bu görüş değişiyor, gençlik kotası bu noktada önemli" dedi.



CHP gençlik kollarının İstanbul'da kapı kapı dolaşarak İstanbul Modeli'ni hayata geçireceklerini ifade eden Killik "Önümüzdeki seçimlerde ilk defa oy kullanacak olan 6.3 milyon genç seçmene “Güç sende, senin elinde” mottosuyla kapı kapı gezerek dokunacağız. Biz onları sadece oyları alınacak bir kitle olarak değil, değişim konusunda rol alacak kişiler olarak görüyoruz" diye konuştu.



Gençlerin en önemli taleplerinin özgürlük, liyakat ve adil paylaşım olduğunu ifade Gençosman Killik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere seslenen videoların karşılık bulduğunu belirtti.



"Gençler siyaseti yaşlı buluyor. Siyasetin zenginleşmek için kullanılan bir kurum olmasından rahatsız diyen" Killik, gençlerin CHP'yi de genç bulmadığını ama algının yavaş yavaş değiştiğini söyledi.



Kendisini "solcu" olarak tanımlayan Killik, "Konya'da büyüdüm. Sosyalizmin Alfabesi ve Gazap Üzümleri kitaplarını okuyarak dünya görüşüm değişti" diye aktardı.