CHP, erken seçim çağrısını yineledi: Beyefendi sıcak koltuğundan kalkacak, sandığı bir an önce milletin önüne getirin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Beyefendi sıcak koltuğundan kalkacak, sandığı bir an önce milletin önüne getirin" sözleriyle muhalefetin erken seçim çağrısını yineledi.

Öztrak şunları söyledi;

"Devleti 19 yıldır yöneten, bugün çıkıp muhalefete, 'Aç dolaşanları buyurun siz doyurun' diyorsa, milletin dertlerine çare bulma sorumluluğunu üstlenmiyorsa, o zaman, o beyefendi sıcak koltuğundan da kalkacak. O görevi yerine getirecek bizlere koltuğu bırakacak.

Hatası çok olanın, hayâsı da az olurmuş. Erdoğan Şahsım Hükümetinin hataları, bir değil, yüz değil, bin değil…

Artık yapılması gereken bellidir. Sandığı biran önce milletin önüne getirin. Milletimiz emaneti bu kifayetsiz yönetimden almaya hazır. Biz de göreve hazırız.

Bu topraklarda hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmemesi için çarelerimiz, politikalarımız hazır. Aile Destekleri Sigortamız hazır.

Tekrarlıyoruz: Getirin sandığı, kapansın haram kapıları. CHP iktidarında kardeşçe kurulacak Halil İbrahim sofrasında, tüm milletimize yer var."