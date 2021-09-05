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CHP: Eğitime destek seferberliği başlattık, 100 bin çocuğa destek olacağız

"Kadın Kollarımızın #YüzlerBizimleGülecek kampanyasıyla eğitime destek seferberliği başlattık"

05 Eylül 2021 14:35

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda CHP Kadın Kolları'nın 'Yüzler Bizimle Gülecek' kampanyasıyla eğitim destek seferberliği başlatıldığı duyuruldu. Kampanyayla 100 bin çocuğun eğitime destek olunacağı bildirildi. 

CHP paylaşımına şu notu düştü;

"Kadın Kollarımızın #YüzlerBizimleGülecek kampanyasıyla eğitime destek seferberliği başlattık. YÜZ bin çocuğa destek olacağız. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar, öğretmenlerinize ve velilerimize kolaylıklar dileriz."

chpeğitim

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