CHP’den Sedat Peker’in iddiaları için Meclis’te komisyon talebi

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolarda ortaya attığı iddiaların ardından, CHP Milletvekili Avukat Muharrem Erkek, “Mafya-iktidar-ticaret ilişkileriyle ilgili bir araştırma komisyonu kuracağız” dedi.

TELE1'e konuk olan CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, meclis açıldığında CHP’nin Sedat Peker’in iddialarının araştırılmasına yönelik araştırma komisyonu kurulmasını talep edeceğini açıkladı. Savcıların tarafsız ve bağımsız olamadığını vurgulayan Muharrem Erkek, “Meclis açılır açılmaz mafya-iktidar ilişkileri ve iddiaları ilgili harekete geçeceğiz. Susurluk’tan daha ciddi iddialar ile karşı karşıyayız. İktidarın mafya ile ilişkileri açığa çıkıyor, meclisin bunları kesinlikle araştırması lazım. Biz neden güçlü Meclis diyoruz? İşte bunlar için diyoruz. Meclis güçlü olursa bunları soruşturur” ifadelerini kullandı.