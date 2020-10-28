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CHP'den 'istihdam paketi' tepkisi: Gençlerin çok daha fazla sömürülerek çalıştırıldığı bir düzenleme söz konusu

"Bu düzenlemede gençleri ilgilendiren özellikle iki madde var"

28 Ekim 2020 09:20

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, TBMM’de görüşülen ‘istihdam paketi’ne imza atan AKP milletvekillerinden, kendilerini gençlerin yerine koymalarını önerdi. 25 yaş altı gençlerin köleleştirilmek istendiğini belirten Gökçen, “Gençlerin sigorta primlerinin ödenmediği, emekliliklerinin geciktirildiği ve çok daha fazla sömürülerek çalıştırıldığı bir düzenleme söz konusu” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, istihdam paketini ANKA’ya  değerlendirirken düzenlemeyle gençlerin bir çok haktan mahrum kalacağını belirterek "Bu düzenlemede gençleri ilgilendiren özellikle iki madde var. Bu iki maddede gençlerin kısmi süreli çalıştırılmaları teşvik ediliyor ve işverenlere bu konuda büyük takdir yetkileri veriliyor. Büyük teşvikler veriliyor. İşverenlere verilen bu teşvik aslında gençlerin sigorta primlerinin ödenmemesine dayalı, gençlerin part-time çalıştırılmasına dayalı, gençlerin belirli süreli sözleşmelerle çalışmasına dayalıdır" diyerek ‘istihdam paketine' itirazlarını eksik bulduğu yönlerini anlattı. 

 

Kaynak: Anka

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