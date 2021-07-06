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CHP'den grup toplantısında Erdoğan videosu; tank-palet fabrikası hakkındaki farklı açıklamaları izletildi

"Bu temel bir milli güvenlik sorunudur. Türkiye Cumhuriyeti devletine tank yaptırmamak için yapılan girişimdir"

06 Temmuz 2021 14:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tank palet fabrikası hakkında farklı tarihlerde yaptığı açıklamalardan oluşan bir video izletti. 

Erdoğan’ın 'Altay Tankı' ile ilgili çelişen açıklamalarını izleten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 2007 yılında tank üretmek için harekete geçtiğini, 2014 yılında seri üretime başlayacak duruma geldiğini ancak Erdoğan'ın bu süreçten sonra devreye girdiğini ve mevcut üretim yerine yeni ihale açtığını söyledi. 

Kılıçdaroğlu, izlettiği videonun ardından şöyle konuştu:

"Ne yapıyor, yeni ihale açıyor. BMC’ye vereceğim diyor. Ethem Sancak, ’Benim tankla ne işim var, param yok, arsam yok, fabrikam yok, arsam yok’ diyor. Olağanüstü teşvikleri olan bir karar çıkarıyorlar. Çıkarıyorlar da yapamıyor ki. 'Bir de sana Talip Öztürk diye yakınımız var onu da yanına vereceğim. Beraber ihaleyi alın' diyor. 'Param yok' diyor, 'para Katarlılarda var' diyor. 'Onlar da verirse biz bu işi hallederiz' diyor. Peki Katarlılar para veriyor mu? 5 kuruş bile vermiyorlar. Sayın Bahçeli sen de dinle. 5 kuruş bile vermiyorlar"

"2018’de BMC’ye sen kazandın ihaleyi diyorlar. Dönemin Milli Savunma Bakanı, ‘Tank seri üretimine 2019 sonu ya da 2020 yılı başında geçeceğiz’ diyor.  Ortada tank yok. Bu temel bir milli güvenlik sorunudur. Türkiye Cumhuriyeti devletine tank yaptırmamak için yapılan girişimdir. Birinci aktörü Erdoğan, ikinci aktörü Devlet Bahçeli’dir" 

 

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