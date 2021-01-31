CHP'den 'Esnafı batıran adam' videosu; o şehirlerde 'kapanan dükkan sayılarını' verdiler

CHP sosyal medya hesabından, “Kira, fatura, vergi… Masraflar dağ gibi, destek kuş kadar. #EsnafıBatıranAdam Recep Tayyip Erdoğan!” başlıklı bir video paylaştı. Videoda 'İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa'da kapanan dükkan sayıları' gösterildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmi Twitter hesabından yapılan ‘Esnafı Batıran Adam’ paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

CHP Resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşıma “Günde 273 esnaf ve sanatkarımız kepenk kapatıyor. Kira, fatura, vergi… Masraflar dağ gibi, destek kuş kadar. #EsnafıBatıranAdam Recep Tayyip Erdoğan!” notu düşüldü.