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CHP'den Erdoğan göndermeli video: "Bir tarafta zorbalık, diğer tarafta nezaket ve zerafet... Karar sizin!"

02 Haziran 2021 11:23

CHP, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener yönelik tepki çeken sözlerine göndermede bulunan bir video yayınladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananlara ilişkin söylediği "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler...Daha neler olacak neler..." sözlerine göndermede bulunan bir videoda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Akşener'in ellerine dezenfektan sıktığı görüntülere de yer verilerek "Bir tarafta zorbalık, diğer tarafta nezaket ve zerafet... Karar sizin!" denildi. 

 

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