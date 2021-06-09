Cumhuriyet Halk Partisi, resmi Twitter hesabından 'Yatırım düşmanı CHP' paylaşımı yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ 'a yanıt verdi. Dağ'ın paylaşımını alıntılayan CHP, ''Halkımız sefalet içinde, AK Parti bihaber. Halk bu sefalete nasıl geldi, fiyatlar nasıl katlandı, Türk Lirası nasıl çakıldı sorularının tüm yanıtları bu videoda. 7 dakikada açıklamışlar. @avhamzadag ’a muhalefete verdiği tüm destekler için teşekkür ederiz'' ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a sosyal medya hesabından 'Yatırım düşmanı CHP' etiketi ile bir paylaşım yaptı.

Dağ paylaşımında, ''Herhangi bir proje yok, herhangi bir gelecek tasavvuru yok, vatandaşa hizmet götürme derdi yok, "AK Parti şunları yaptı, biz ise daha fazlasını yapacağız" demek yok... Her zaman tek dertleri yapılacaklara engel olmak. Başka hiçbir bildikleri yok'' ifadelerini kullandı.

CHP'nin kurumsal hesabı Hamza Dağ'a yanıt verdi.

"Hamza Dağ'a muhalefete verdiği tüm destekler için teşekkür ederiz''

Dağ'ın paylaşımını alıntılayan CHP, ''Halkımız sefalet içinde, AK Parti bihaber. Halk bu sefalete nasıl geldi, fiyatlar nasıl katlandı, Türk Lirası nasıl çakıldı sorularının tüm yanıtları bu videoda. 7 dakikada açıklamışlar. @avhamzadag

’a muhalefete verdiği tüm destekler için teşekkür ederiz'' ifadelerini kullandı.