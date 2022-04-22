CHP’den 23 Nisan Çocuk Raporu; “Yılın ilk 3 ayında 8 çocuk erkekler tarafından öldürüldü, 65 çocuk istismara maruz bırakıldı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, “23 Nisan Çocuk Raporu”nu yayımladı. Raporda yer alan verilere göre 2022 yılının ilk üç ayında erkekler en az 8 çocuğu öldürdü, 65 çocuğu istismar etti. Hanelerin yüzde 19,3’ünde çocuklar şiddete maruz bırakıldı.

Medyascope'ta yer alan habere göre, CHP tarafından hazırlanan “İnsan Hakları Karnesi”ne göre, 2021 yılında en az 128 çocuğun yaşam hakkı ihlal edildi ve yılın ilk üç ayında ise güvenlik güçleri en az iki çocuğu silahla vurarak öldürdü.

"Salgın sürecinde hanelerin yüzde 19,3’ünde çocuklar şiddete maruz bırakıldı"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından hazırlanan raporda, Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi verilerine yer verildi. Sosyo Politik’in 2020 raporuna göre, salgın sürecinde 0-18 yaş grubu çocuğu bulunan hanelerin yüzde 19,3’ünde çocukların şiddete maruz bırakıldığı belirtildi. Araştırmaya katılan kişiler, çocukların yüzde 12’sinin dijital şiddete, yüzde 7,5’nin fiziksel şiddete, yüzde 2,7’sinin ise cinsel şiddete maruz bırakıldığını aktardı.

"2021 yılında 208 çocuk istismara maruz bırakıldı"

Raporda, erkek şiddetine ilişkin de şu bilgilere yer verildi:

“2021 yılında en az 34 çocuk erkekler tarafından öldürüldü, 208 çocuk istismar edildi. 2022 yılı ilk üç ayında ise, en az sekiz çocuk erkekler tarafından öldürüldü, 65 çocuk istismar edildi.”

"41 çocuk iş işçi hayatını kaybetti"

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin verilerinin yer aldığı rapora göre, 2021 yılında 14 yaş ve altında 21 çocuk işçi, 15 – 17 yaş aralığında ise 41 çocuk/genç işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bu yılın ilk üç ayında ise en az 6 çocuk işçi yaşamını yitirdi.

"Bin 49 çocuktan dörtte biri çok düşük kiloda"

Türk Aile Hekimleri Dergisinde 2021 yılında yayımlanan çalışma verilerine atıfta bulunan raporda, şu ifadeler yer aldı:

“Altı ila 19 yaş arasındaki bin 49 çocuk üzerinde inceleme yapılmış, 536 erkek ve 513 kız çocuğunun obezite, hipertansiyon ve kansızlığa ilişkin değerleri ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, bin 49 çocuktan dörtte biri çok düşük kilolu. Çalışmada, çocukların aynı zamanda potansiyel kalp hastası olduğu da vurgulandı ve özellikle kız çocuklarının tamamına yakınının kansızlık sorunu yaşadığı, büyüme ve gelişme sorunları bulunduğu saptandı.”

"Bin 584 çocuk cezaevinde"

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin verilerine göre, Türkiye’de 12-18 yaş arasında bin 66’ı tutuklu, 518’i hükümlü olmak üzere toplamda bin 584 çocuk kendi yargılamaları sürdüğü için cezaevinde. Ayrıca 0-6 yaş arasında 345 çocuk ise annelerinin yargılamaları dolayısıyla cezaevlerinde bulunuyor.