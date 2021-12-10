CHP'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü videosu: Kimsenin hakkının yenmediği günler yakın

CHP, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle hazırladığı bir video paylaştı.

Video, CHP'nin sosyal medya hesaplarından "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle bir kez daha söylüyoruz: Bu ülkede kimsenin hakkının yenmediği günler yakın. Tüm haksızlıkları telafi edeceğiz. #BenimHakkım" ifadeleriyle paylaşıldı.

Videoda, Türkiye'de ifade özgürlüğü, kadın hakları, ekonomik özgürlük, çalışma özgürlüğü gibi temel haklar konusundaki eksikliklere dikkat çekildi.