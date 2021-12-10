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CHP'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü videosu: Kimsenin hakkının yenmediği günler yakın

"Tüm haksızlıkları telafi edeceğiz"

10 Aralık 2021 09:35

CHP, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle hazırladığı bir video paylaştı. 

Video, CHP'nin sosyal medya hesaplarından "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle bir kez daha söylüyoruz: Bu ülkede kimsenin hakkının yenmediği günler yakın. Tüm haksızlıkları telafi edeceğiz. #BenimHakkım" ifadeleriyle paylaşıldı.

Videoda, Türkiye'de ifade özgürlüğü, kadın hakları, ekonomik özgürlük, çalışma özgürlüğü gibi temel haklar konusundaki eksikliklere dikkat çekildi. 

chp10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günüvideoifade özgürlüğü

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