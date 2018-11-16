CHP: Cezaevi çalışanları, kadın hükümlü ve tutuklulara cinsel tacizde bulunuyor!

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP'nin insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, cezaevlerinde kadın hükümlü ve tutuklulara yönelik cezaevi çalışanları tarafından cinsel tacizde bulunulduğunu iddia etti. Cezaevlerinde yaşanan sorunları anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, cezaevlerinde kadın tutuklu ve hükümlülere yönelik cinsel taciz iddialarını gündeme getirdi. Gökçen, "Cezaevlerinde çok çeşitli vakalar çok ciddi iddialar gündeme geliyor. Cezaevinde çalışan kişilerin hükümlülere, tutuklulara tacizde bulunduğu iddiaları ciddi sayıda bize ulaşıyor. Dilekçeler yazılı olarak elimizde var. Bizim elimize geçen dilekçelerde daha çok kadınlara yönelik. Erkeklere yönelik de çıplak arama karşımıza çıkıyor" şeklinde bilgiler paylaştı.