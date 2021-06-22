CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır: CHP'li kadınlar bereketlidir, sizden en az 6 çocuk bekliyorum

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, katıldığı bir düğünde, “CHP’li kadınlar, bu yağmur kadar bereketlidir. Sizden 6 çocuk bekliyorum. Biz 6 okçuyuz" ifadelerini kullandı. Bakır'ın açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bakır, katıldığı düğünde partili kadınlara seslenerek, şu konuşmayı yaptı:

“CHP’li kadınlar, bu yağmur kadar bereketlidir. Bereketinize sağlık, yüreğinize sağlık, enerjinize sağlık. Yeni evli çiftimizden en az 6 çocuk bekliyorum. Biz 6 okçuyuz. Ben 3 çocuk sahibiyim. Yolun yarısındayım. Üç tane daha istiyorum. Eşim burada. Ona da sürpriz olsun."