CHP, Bahçeli ile Erdoğan’ın birbirlerine ettikleri hakaretleri hatırlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birbirlerine ettikleri hakaretleri içeren bir video paylaştı. Videoda Bahçeli’nin Erdoğan’a “Senin yaptıklarına ancak iblis teşebbüs edecektir”, Erdoğan’ın da Bahçeli’ye “Bunları ispat edemezsen alçaksın, adisin” gibi ifadeler yer alıyor. Videonun sonunda ise Meclis’te anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi sonrası Bahçeli’nin “Bir tek ‘evet’ oyum var, referandumda da onu vereceğim” ifadeleri yer alıyor.