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CHP Ataşehir Gençlik Kolları'nın zam videosu viral oldu: "İzahı olmayan şeylerin mizahı olur"

"Bu gece yapılan "cüzi" zam ile beraber motorine 80 kuruş zam gelerek 15,47 TL oldu"

08 Şubat 2022 11:39

CHP Ataşehir Gençlik Kolları dün gece Mazot'a yapılan 80 kuruşluk zamma çektikleri bir video ile sosyal medyadan tepki gösterdi.

Bu gece saat 00.00'dan itibaren gelen 80 kuruşluk zam ile birlikte mazot fiyatı 15.47 TL oldu. CHP Ataşehir Gençlik Kolları, Twitter hesabından zamma tepki gösterdiği bir video paylaştı.

"Motorine "cüzi" zam"

Videoya, "Bu gece yapılan "cüzi" zam ile beraber motorine 80 kuruş zam gelerek 15,47 TL oldu. İzahı olmayan şeylerin mizahı olur" notu düşüldü. Sosyal medyada kısa sürede çok fazla beğeni alan video viral oldu.

Videoda, mazot almak için akaryakıt istasyonuna giden bir vatandaşın, 50 TL'lik mazot almak istediği, pompacının da vatandaşa mazot koklattığı görüldü. 

 

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