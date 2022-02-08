CHP Antalya Milletvekili Zeybek: Dere yatağına, Aksu Belediyesi kararı ile birilerine peşkeş çekmek üzere iş merkezi yapılıyor

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Antalya’nın turizm beldesi Kundu’da dere yatağı doldurularak üzerine ticaret merkezi yapıldığını öne sürdü. Zeybek, “DSİ’nin sorumluluğunda olan ve ıslahı yapılması planlanan dere yatağına, Aksu Belediyesi kararı ile birilerine peşkeş çekmek üzere iş merkezi yapılıyor. Bu durumu yöre halkı da biz de kabul etmiyoruz. Bu ülkede yasalar varsa bu suçtur. ‘Devletin malı denizdir’ mantığı kabul edilemez” dedi.

Rafet Zeybek, Kundu’da doldurularak üzerine ticaret merkezi yapılan dere yatağında, CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız, İyi Parti Aksu İlçe Başkanı Recep Bal ve yöre halkıyla birlikte bir açıklama yaptı.

Aksu’da ikinci bir ‘kaçak pazar yeri vakası’ yaşandığını söyleyen Zeybek, Orion Pazar olarak bilinen alanın mahkeme kararlarına rağmen hala işletildiğini, bugün ise yine AKP’li Aksu Belediyesi tarafından aynı bölgede başka bir kaçak ticaret merkezinin dere yatağına yapıldığını iddia etti.

Zeybek, “DSİ’nin sorumluluğunda olan ve ıslahı yapılması planlanan dere yatağına Aksu Belediyesi kararı ile birilerine peşkeş çekmek üzere iş merkezi yapılıyor. Bu durumu yöre halkı da biz de kabul etmiyoruz. Bu ülkede yasalar varsa bu suçtur. ‘Devletin malı denizdir’ mantığı kabul edilemez” dedi.

Rafet Zeybek, konuyu Meclis gündemine de taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Zeybek, Bakan Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:

“Aksu Belediyesi tarafından Aksu Kundu oteller bölgesinde DSİ tarafından ıslah edilmesi gereken dere yatağı doldurularak üzerine ticaret merkezi yapılmış mıdır? Aksu Belediyesi tarafından dere yatağına yapılan bahse konu yapı için DSİ’den izin alınmış mıdır? DSİ’nin yetkisinde olan dere yatağına inşaat yapan Aksu Belediyesi’ne kurum tarafından gerekli uyarılar yapılmış mıdır? Dere yatağına dolgu ve inşaat yapılırken kurum tarafından ilgili saha denetlenmiş midir? Bahse konu dere yatağına yapılan dolgu ve inşaat için yöre halkından gelen şikayetler olmuş mudur? Olmuş ise bunlara istinaden hangi işlemler yapılmıştır? Bahse konu dere yatağında olası bir taşkına karşı gerekli ıslah çalışmaları var mıdır? Var ise bahse konu dere yatağına yapılan dolgunun ve yapının gelecekteki taşkınlara etkisi araştırılmış mıdır?”

Kaynak: ANKA