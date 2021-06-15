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CHP: Adalet Yürüyüşü, "Bu vatan bizim" diyen mazlumların sesidir

Adalet Yürüyüşü'nün ardından dört yıl geçti

15 Haziran 2021 15:04

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen Adalet Yürüyüşü'nün ardından dört yıl geçti. CHP de Twiiter hesabından bugüne özel paylaştığı videoya "Adalet Yürüyüşü, "Bu vatan bizim" diyen mazlumların sesidir..." notunu düştü. 

Videoda Adalet Yürüyüşü'nden kestiler yer alırken Kılıçdaroğlu'nun "Adaletin olmadığı bir ülkede devlet olmaz, adaletin olmadığı bir ülkede barış olmaz, adaletin olmadığı bir ülkede huzur olmaz" ifadelerine yer verildi. 

Videoda Adalet Yürüyüşü için yazılan marş arka fonda duyuldu. 

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasından ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a başlatılan yürüyüş Kartal Dragos’ta sona ermişti. 

Kılıçdaroğlu'nun 420 kilometrelik yürüyüşü 25 gün sürmüş ve 9 Temmuz 2017'de Maltepe'de son bulmuştu. 

 

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