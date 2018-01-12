CHP 81 ilde sokağa çıktı: OHAL'i kaldırmazsanız toplumsal muhalefeti başlatıyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, OHAL'in bir an önce kaldırılması çağrısında bulunarak, "OHAL eğer kaldırılmazsa, bizim dışımızdaki bütün sol dünya ile ÖDP, EMEP, DİSK, KESK, HDP, Saadet Partisi ile birlikte toplumsal muhalefeti başlatacağız" dedi. CHP, 15 Ocak Pazartesi günü düzenleyeceği OHAL'de Yeter Forumu öncesi 81 ilde kent meydanlarında ortak açıklama yapmaya hazırlanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve düzenlenecek forumun koordinasyonunu sağlayan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba imzasıyla 81 İl Başkanlığına Genel Merkezden genelge gönderildi.