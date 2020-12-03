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Chang’e-5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar görüntülendi

Çin'in Ay'a gönderdiği Chang'e 5 uzay aracının Ay'da kaya örnekleri topladığı görüntüler yayınlandı

03 Aralık 2020 17:06

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