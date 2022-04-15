Cezaevleri farklı, iddialar aynı; Gardiyanlardan mahkumlara: "Sen neden daha intihar etmedin?"

Hapishanelerde hak ihlalleri haberleri gündemdeki yerini korurken, Silivri 5 No'lu L Tipi Cezaevi'nde adli mahkumlardan bazılarının işkence sonucu intihar ettiği, bazılarının ise kötü muameleden dolayı intihar girişiminde bulunduğu iddialarıyla ilgili Marmara Bölgesi Hapishane İzleme Heyeti, söz konusu 10 mahkumun "alelacele on ayrı cezaevine sevk edildiğini" açıkladı.

İddialar sonrası 10 mahkumun Karabük T Tipi, Akhisar T Tipi, Bolu T Tipi, Düzce T Tipi, İzmir 1 No'lu F Tipi, Manisa T Tipi, İzmir 2 No'lu F Tipi, Eskişehir H Tipi, Manisa Salihli T Tipi, Kütahya Tavşanlı T Tipi hapishanelerine sevk edildiğini öğrendiklerini açıklayan İzleme Heyeti, "10 mahkumun alelacele 10 ayrı hapishaneye sevk edilmiş olması, hapishane idaresinin görüşme talebimize olumsuz cevap vermiş olması; olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığı izlenimini yaratmıştır" dedi.

İddialarla ilgili Silivri 5 No'luya giden heyet, yoğun bakımda olduğu ileri sürülen hükümlü Halil Kasal'ın da İzmir F Tipi'ne nakledildiği açıkladı.



Ceza infaz ve koruma memurlarının sadece Silivri 5 No'lu da değil başka cezaevlerinde de "Kendinizi öldürmediniz mi?" sözleriyle mahkumları intihara teşvik ettiğini vurgulayan heyet "Her gün şüpheli ölüm vakalarını, intihar vakalarını duyuyoruz. Patnos'ta da mahpusların kolları kırılmış. Iğdır S Tipi'nde de mahkumlara 'Hâlâ intihar etmedin mi?' denilmiş. Tehdit ve intihara yönlendirme var. Silivri 5 No'lu yönetiminin telefon görüşmelerine, intihar edeceğini kamuoyuna duyurmasına izin vermesini kamuoyunun direncini ölçmek için yapıldığını düşünüyoruz" diye konuştu.



Sevk öncesi iki mahkumla görüşebildiklerini belirten heyet tutukluların kendilerine gardiyanların koğuşa jilet ve ip bıraktıklarını, intihara yönlendiren sözler söylediklerini aktardı.





Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün "kalp durması" sonucu hayatını kaybettiğini açıkladığı, sonrasında yoğun bakımda işkence şüphesini uyandıran görüntüleri ortaya çıkan hükümlü Ferhan Yılmaz'ın ölüm raporunda "bulaşıcı hastalık" ibaresinin yer almasıyla da ilgili bilgilendirme yapan heyet "Adli Tıp Kurumu 'bulaşıcı hastalık' ibaresinin defin işlemleri sırasında dikkate alınacak bir açıklama olduğunu söyledi. Ölüm nedeni ile ilgili çalışmanın devam ettiğini belirtti. Ancak 'bulaşıcı hastalık' denilmesi cenaze işlemleri sırasında dışarıdan müdahaleyi, gömülme koşullarını, açılıp bakılmasını ya da bir takım işlemlerinin yapılmasını engelleyen bir durum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da Silivri 5 No'lu Cezaevinde işkence ve kötü muamele iddialarıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a yazılı soru önergesi verdi.

Yeneroğlu şu soruları sordu:

1- Koğuşlarda bulundurulan hap ve/veya ilaç sayısında herhangi bir kısıtlama var mıdır? Hap içerek intihar girişimde bulunduğu ileri sürülen mahpuslar, bu hapları nasıl temin etmişlerdir? 2- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre mahpus Ferhan Yılmaz hap içmesi sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişse burnu nasıl kırılmış, nasıl dudakları patlamış ve şişmiş, cenazesinin taşındığı tabutun içi ise nasıl tamamen kana bulanmıştır? 3- Silivri 5 No’lu Ceza İnfaz Kurumu’nda, söz konusu işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin olarak adli ve idari soruşturma başlatılmış mıdır? Bu soruşturmalar başlatılmışsa, hangi aşamadadır? 4- Başlatılan soruşturmalar kapsamında, tedbiren mahpuslara işkence ve kötü muamele uyguladığı iddia edilen infaz koruma memurları görevden uzaklaştırılmış mıdır? 5- Toplu intihar girişiminde bulunan mahpusların başka ceza infaz kurumlarına sevk edilme gerekçeleri nedir? Bu mahpuslar hangi ceza infaz kurumlarına sevk edilmiştir? Aileleri bu konuda bilgilendirilmiş midir? Sevk edilen mahpusların sağlık durumları nasıldır?

Ne olmuştu?

Silivri 5 No'lu L Tipi Cezaevinde bulunan mahkumların bir kısmının 6 Nisan'da süngerli odada işkence ve kötü muamele sonrasında toplu intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.



Konuyla ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 9 Nisan'da iddiaların "tamamen gerçek dışı" olduğunu açıkladı.



Daha sonra mahkumlardan bazılarının aileleriyle yaptıkları telefon görüşmelerinin kayıtları haber olarak paylaşıldı.



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 12 Nisan'da ise Ferhan Yılmaz isimli hükümlünün "kalp durması" sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.



13 Nisan'da Ferhan Yılmaz'ın yoğun bakım görüntülerine Evrensel gazetesinden Meltem Akyol ulaştı. Yılmaz'ın yüzü şişmiş, kan izleri ve boynunda da iz olduğu görüntülerden yer aldı.