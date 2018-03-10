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Cezaevinden tahliye olan Ahmet Şık'tan ilk açıklama: Bu mafya saltanatı sona erecek

10 Mart 2018 03:22

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla üçü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın altıncı duruşması bugün (9 Mart 2018) Silivri'de görüldü. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı verirken 495 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. 434 gün tutuklu kaldığı cezaevinden çıkışında gazetecilere açıklama yapan Ahmet Şık "Hakikate inana herkese çok teşekkür ediyorum. Şunun altını çok net olarak çiziyorum, ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Akın Atalay bu komplonun son tutuklusu olarak içerideyken sizin de sevinmenizi istemiyorum. Öfkeli olmanızı tercih ediyorum, çünkü öfke bizi ayakta tutacak" diye konuştu. Ahmet Şık'ın açıklaması şöyle: "Hakikate inana herkese çok teşekkür ediyorum. Şunun altını çok net olarak çiziyorum, ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Akın Atalay bu komplonun son tutuklusu olarak içerideyken sizin de sevinmenizi istemiyorum. Öfkeli olmanızı tercih ediyorum, çünkü öfke bizi ayakta tutacak. Umudumuzu öfkemizle bileyeceğiz, bunu yapmaz isek saçma sapan şeylere sevinmeye devam edeceğiz. Ben 6 yıl önce yine bir mart ayında içeriden çıkmıştım, bugün yine bir mart ayı o günden bugüne değişen tek şey faşizmin ortaklarından birinin eksilmesidir. Ama bu ülkede sevineceğimiz gün gelecek, çünkü bu mafya saltanatının biteceğini ben size garanti ediyorum. Hakikate inanan herkes bilsin ki bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek, işte biz o gün sevineceğiz."

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