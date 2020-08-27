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Cezaevinden çıktı, uzaklaştırma kararı olduğu halde eve zorla girip kadını darp etti, kaçarken "Gelip seni öldüreceğim" dedi

Baba, kızına yapılanlar sonrası isyan etti

27 Ağustos 2020 14:58

Gaziantep’te 2 çocuk annesi Fatma Betül İ., cezaevinden yeni çıkan kocası Murat İ. tarafından feci şekilde darp edildikten sonra telefonu gasp edildi. Yaşanan olayın ardından talihsiz kadının yüzü ve vücudu tanınmaz hale gelirken, babası Ethem Yılmaz yaşanan olaya tepki gösterdi.

İddiaya göre, uyuşturucu, gasp, tehdit ve adam yaralama suçlarından mahkum olduktan sonra cezaevinden yeni çıkan Murat İ., uzaklaştırma kararı olduğu halde eşi Fatma Betül İ.'nin evine çocuklarını görme bahanesiyle zorla girdi. Eve girdikten sonra önce eşi Fatma Betül İ.'yi öldüresiye darp eden Murat İ. sonra da pencereden aşağıya atmaya çalıştı. Şüpheli şahıs, daha sonrasında ise karısının cep telefonunu alarak evden kaçtı. Kaçarken de 'Bekle bu sefer gelip seni öldüreceğim' diyerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan olayın ilk olmadığını ve damadının kızını öldürmeye çalıştığını anlatan Ethem Yılmaz, "Ben bu işin peşini bırakmayacağım. O adamı bırakmasınlar, cezasını çeksin" diye konuştu.

Kocasından gördüğü şiddet üzerine eve gelen yetkililer Fatma Betül İ.’yi kadın sığınma evine yerleştirdi.

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