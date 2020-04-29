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Cezaevinde Koronavirüs isyanı: 9 ölü

29 Nisan 2020 12:25

bazı mahkumların 'nun başkenti Lima'da bir cezaevinde yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle bazı mahkumların hayatını kaybetmesi ve tedbirlerin yetersiz olması gerekçesiyle mahkumlar isyan başlattı. İsyanda 9 mahkum hayatını kaybetti.

Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Miguel Castro Hapishanesi'nde  bazı mahkumların Covid-19'dan hayatını kaybetmesi ve yetersiz sağlık koşulları nedeniyle isyan çıktı. Çıkan isyanda 9 mahkum hayatını kaybetti. İsyanın kontrol altına alındığı belirtilirken Ulusal Cezaevi Enstitüsünden (INPE) yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 9 kişinin yanı sıra 60 gardiyan, 5 polis memuru ve iki mahkumun yaralandığını belirtti.

Hapishanede hafta sonu 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e, enfekte olan mahkum sayısı ise 600’e yükseldi. Virüsün yayılması üzerine mahkumlar arasında artan korku ve endişe sonucu isyan çıktı.

Dün de Lima’nın kuzeyindeki bir hapishanede mahkumlar korona virüs tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 2 saatlik bir protesto gösterisi düzenlemişti.

Kaynak: İHA

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PeruLimaKoronavirüsMiguel Castro Hapishanesi'isyan

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