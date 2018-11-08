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“Cezaevinde bize kötü muamele yapıldı diyenler aptaldır” diyen Nedim Şener, 6 yıl önce ne anlatmıştı?

08 Kasım 2018 15:43

Gazeteci Nedim Şener, dün akşam Kanal D'de yayınlanan Buket Aydın ile '40'ın konuğu oldu. Şener'e 2011 yılında cezaevinde olduğu süre içinde kendisine işkence uygulandığına yönelik söylemler soruldu. Şener de bu ifadeleri kullananların ‘aptal olduğunu' söylerken şu ifadeleri kullandı: “Gülmemin nedeni bunu dillendiren ve buna inanıyormuş gibi görünen insanların aptallığı. Gerçekten çok aptallar. Asla ve asla. Hiç kimseye işkence yapılmadı. Ne kötü muamele, ne kötü söz. Aksine biz gardiyanlarla itişirdik, bağırır çağırırdık. Ne biz onlara ne onlar bize kötü muamele içinde olmadı.” Şener'in bu sözleri sosyal medyada 6 yıl önce katıldığı programda sarf ettiği bazı cümleleri akla getirdi. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Nedim Şener, tahliye edilmesinin ardından 2012'de Ayşegül Arslan'ın CNN Türk'teki programına eşi Şener ile birlikte katılmıştı. Şener çifti, programda cezaevindeki kötü muameleyi anlatmıştı. Vecide Şener'in tekrar gündeme gelen ifadeleri şöyle: “Bu insan tutuklu. Daha hüküm giymemiş, giyeceği de ihtimal. Bütün tutuklular için söylüyor. Süreç uzadığı zaman sizi yaralayan olaylar da artıyor Ayşegül Hanım. Çocuğunuz Silivri'de koğuşlarda en ufak bir yeşillik yok. Gri bir betonun içinde oturan insanlar var. Benim kızım bunları hep duydu, oraya giderken en renkli şekilde giyinmek istiyor. Hesap edememişiz biz efendim, 8 yaşındaki çocuğun eteğinde 3 metal düğme ötüyor diye benim çocuğumun eteğini çıkarttırdılar. Daha büyük bir kız çocuğu olsa buna asla izin vermezdim. Beline hırkasını bağladı…" Daha sonra söz alan Nedim Şener, ‘vahşet' olarak nitelediği olayı şu ifadelerle anlatmıştı: "Vahşetin başka örneğini vereceğim. Doğan Yurdakul'un kızı Fransa'dan geliyor. Bu metal problem daha önce eşiyle yaşadığı için… Çok özür diliyorum… (Göz yaşlarını tutamıyor) Sütyenini çıkarıyor ve infaz koruma memuru aramaya geliyor sütyenim yok demek için çıkartıyor göğüslerini gösteriyor…”

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