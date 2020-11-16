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Ceza yiyen vatandaştan polise: Sen maskeni hiç indirmiyor musun akşama kadar?

Bolu'da polis ekipleri kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde denetim yaptı

16 Kasım 2020 16:05

Bolu'da, polis ekipleri kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde maskesini düzgün takmayan, sigara içen ve yürürken bir şeyler yiyip içen vatandaşlara 900'er TL para cezası uyguladı. Maske takmayan bir belediye işiçsi kendisine ceza uygulayan polislerle tartıştı. Vatandaş polise "Sen maskeni hiç indirmiyor musun akşama kadar?" sorusunu yöneltti. Polis ise"Dışarıdayken hiç indirmiyorum. Akşama kadar maskem takılı" karşılığını verdi. 

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde maske uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında maske takmayan, maskesini burnu açık şekilde takan, sigara içen ve yürürken bir şeyler yiyip içen vatandaşlara para cezası uygulandı. Bazı vatandaşlar, polisin ceza kesmesine tepki gösterdi.

Bir vatandaş da maskesini düzgün takmadığı için polisler tarafından durduruldu. Vatandaş kendisine ceza uygulandığı sırada polislerle tartıştı. Yorulduğu için maskesini çıkardığını belirten vatandaş polis memuruna “Sen hiç indirmiyor musun maskeni?” diye sordu. Polis de vatandaşa "Dışarıdayken hiç indirmiyorum. Akşama kadar maskem takılı" diye cevap verdi.

Vatandaş daha sonra polislerin yanından ayrıldı. 

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