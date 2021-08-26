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Ceza yiyen taksi sürücüsü: Kesinlikle hak ediyoruz

"Bence bu uygulamaların daha sık olması lazım”

26 Ağustos 2021 14:40

İstanbul Eminönü'nde sivil trafik polisinin bindiği takside sigara içen ve emniyet kemerini takmayan sürücü, “Emniyet kemerini takmamıştık. Bir de sigara kullanıyordum. O yüzden cezai işlem uygulanıyor. Bundan sonra dikkat edeceğiz. Kesinlikle hak ediyoruz. Bence bu uygulamaların daha sık olması lazım” dedi.

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