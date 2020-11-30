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Ceza yiyen kişiden polise: Ben de boş değilim, o kağıdı bozdururum sana

Arif A. isimli vatandaşa 3 bin 185 TL cezai işlem uygulandı

30 Kasım 2020 10:58

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, polise, "Ben de boş adam değilim. O kağıdı bozdururum sana" diyen Arif A. isimli vatandaşa (46) 3 bin 185 TL cezai işlem uygulandı.

Bursa’da, yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri cadde ve meydanlarda kontrol noktaları kurdu.

İlçe merkezinde uygulama yapan ekipler, sokakta yürüyen Arif A.’yı durdurarak sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı.

Kimlik kontrolü yapılarak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden hakkında 3 bin 185 TL cezai işlem uygulanan Arif A., polise “Ben de boş adam değilim. Bu cezayı bozdururum” dedi. Ceza kesilmesinin ardından Arif. A olay yerinden ayrıldı. 

İlçe merkezinde uygulama yapan ekipler sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye toplam 19 bin TL cezai işlem uyguladı.

Polis ekiplerinin denetimlerinin sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi. 

Kaynak: DHA

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