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Ceza yedi; çektiği videoda "Ben denedim siz denemeyin" dedi

“Helikopteri çekmenin sonucu 315 lira”

23 Mart 2021 20:32

Adana’da, otomobiliyle seyir halindeyken trafik uygulaması yapan polis helikopterini cep telefonuyla görüntüleyen sürücüye 315 lira ceza kesildi. Ceza yazılırken cep telefonunu çıkartıp görüntüyü gösteren sürücü, “Ben de onu merak ettim telefonum ile çekmeye çalıştım. Helikopteri çekmenin sonucu 315 lira. Ben denedim siz denemeyin” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep istikametine doğru hava destekli trafik kuralı ihlali ve pandemi uygulaması yaptı. Yolda otomobiliyle ilerleyen bir sürücü, hareket halindeyken cep telefonu ile uygulamada görevli helikopteri görüntüledi. Bu sırada helikopterdeki polis, sürücünün kural ihlali yaptığını uygulama noktasındaki ekibe bildirdi.

Plakası bildirilen otomobil, uygulama noktasına girdiği anda durdurularak, sürücüsüne hareket halindeyken cep telefonu kullanmaktan 315 lira ceza kesildi. Ceza yazılan sürücü, helikopteri merak edip çektiğini, telefonla görüşme yapmadığını söyledi. Uygulamada görevli polis ise helikopter tarafından görüntülenip kural ihlalinin belirlendiğini belirtti.

“Helikopteri çekmenin sonucu 315 lira”

Sürücü, polisle görüşmesinin ardından cep telefonunu çıkararak çektiği videoda, “Arkadaşlar Adana otoyol girişinde helikopter uçuyor. Ben de onu merak ettim telefonum ile çekmeye çalıştım. Helikopteri çekmenin sonucu 315 lira. Ben denedim siz denemeyin” dedi.
Sürücünün sosyal medya hesabından, “Ben helikopteri çekerken o da beni çekmiş, ceza yedim” yazdığı da görüldü.

cezaBen denedimsiz denemeyinadanahelikopter

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